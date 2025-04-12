Это произошло в населенном пункте Васюринская Доинского района. О последствиях удара сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке

Минобороны страны-агрессора уже обвинило в атаке Украину. Российские средства ПВО в период с 20:00 пятницы, 11 апреля, до 06:30 субботы, 12 апреля, якобы уничтожили 36 дронов самолетного типа:

18 БпЛА – над территорией Курской области;

13 БпЛА – над территорией Ростовской области;

2 БпЛА – над территорией Орловской области;

2 БпЛА – над территорией Белгородской области;

только 1 БпЛА – над территорией Краснодарского края.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о приостановлении движения поездов из-за якобы повреждения контактных сетей обломками дрона. Обошлось без пострадавших.

На месте работают специальные и экстренные службы, а также аварийная бригада российских железнодорожников. По состоянию на 07:00 утра задержан 1 пассажирский поезд.

К слову, вечером 9 апреля ПВО России могла сбить собственный вертолет, приняв его за беспилотник. Мощный взрыв прогремел в Наро-Фоминске московской области.