Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Каковы последствия атак на железную дорогу?

Враг совершил атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в пяти регионах Украины. В частности, под атаку попали локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

В то же время благодаря своевременным мерам безопасности удалось избежать жертв среди пассажиров и работников железной дороги.

В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением движения поездов.

Выбивало энергоснабжение – наши специалисты тут же восстанавливали его; из-за негабаритных повреждений блокировались ключевые направления – организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд. Главное – все были заблаговременно предупреждены, четко эвакуированы и пережили ночь без пострадавших и человеческих потерь. Материальные потери – существенные, уже с утра работаем над восстановлением,

– написал Перцовский.

Напомним, Россия ночью и утром 14 октября массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались важные энергетические объекты столицы, поэтому в нескольких районах возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

По предварительным данным, в результате российской атаки погибли три человека, еще как минимум 21 человек пострадал, среди них – ребенок. В Деснянском районе в результате удара по многоэтажному дому возник пожар площадью 400 квадратных метров, спасатели эвакуировали 16 жильцов дома.

Также пожары и повреждения зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Из-за последствий атаки в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов ввели аварийные отключения электроэнергии.