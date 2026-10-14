Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Які наслідки атак по залізниці?

Ворог атакував об'єкти залізничної інфраструктури в п'яти регіонах України. Зокрема, під атаку потрапили локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.

Водночас завдяки завчасним заходам безпеки вдалося уникнути жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням руху поїздів.

Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки – організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням,

– написав Перцовський.