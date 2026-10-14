Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.
Які наслідки атак по залізниці?
Ворог атакував об'єкти залізничної інфраструктури в п'яти регіонах України. Зокрема, під атаку потрапили локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.
Водночас завдяки завчасним заходам безпеки вдалося уникнути жертв серед пасажирів і працівників залізниці.
Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням руху поїздів.
Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки – організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням,
– написав Перцовський.