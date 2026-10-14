06:54, 14 жовтня

У зв’язку з нічною атакою на Київ тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах.

У Дарницькому районі організовано рух автобусів за маршрутом № 8-Т, у Печерському – за маршрутом № 38-ТР.