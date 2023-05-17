Об этом 24 Каналу сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, была травмирована одна женщина.

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Подробности ракетной атаки на Николаев

Виталий Ким рассказал, что было 3 прилета. Один из них – на открытой территории. Произошел пожар площадью 100 квадратных метров, который локализировали за полчаса.

Глава Николаевской ОВА отметил, что наибольший ущерб нанесло поражение между автосалоном и торговым центром, оккупанты попали между ними.

К счастью, обошлось без жертв. Из-за взрывной волны женщина упала и получила травму.

Вновь атаковали так называемые "военные цели", расположенные в торговых центрах и автосалонах. Мой личный вывод: это новые партии ракет, которые плохо работают. Они все сделаны в августе. Видимо, санкции действуют, потому эти ракеты летят не очень точно. Уже во второй раз одна из четырех не долетела до цели,

– считает чиновник.

Россия ночью обстреляла Николаев: смотрите видео

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области показали последствия разрушений в результате ракетной атаки на Николаев.

Ночью Россия обстреляла Николаев / Фото: ГСЧС в Николаевской области

Разрушение в помещении, в которое попали оккупанты / Фото: ГСЧС в Николаевской области

Последствия разрушений в результате ракетной атаки на Николаев / Фото: ГСЧС в Николаевской области

Так выглядит один из разрушенных объектов / Фото: телеграм-канал Сенкевич Online

Разрушение объекта, куда попали россияне / Фото: Сенкевич Online

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