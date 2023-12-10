Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг направил сразу три дрона-камикадзе. Также для атаки использовали тяжелую артиллерию.

Читайте также Теперь официально: следователи назвали производителей беспилотников, которыми Россия обстреливает Украину

Атаковали одно из предприятий

Сергей Лысак отметил, что оккупанты ударили по Никополю как дронами-камикадзе, так и тяжелой артиллерией. Вследствие этого повреждения получило помещение одного из предприятий, а также линия электропередач. В то же время он добавил, что никто не пострадал.

Все, кто приказывает бить по мирным городам и селам, и сами исполнители поплатятся за каждый испорченный день. За горе, которое наносят нашей стране,

– подчеркнул он.

Враг атаковал район Кривого Рога 9 декабря

Сергей Лысак утром 10 декабря рассказал, что 9 декабря враг запустил ракету в район Кривого Рога. Он отметил, что наша противовоздушная оборона успешно сбила воздушную цель оккупантов.

В то же время на территорию местного предприятия упали обломки сбитой ракеты. В результате зафиксировали повреждения. Также известно, что обломки зацепили два грузовика, стоявших рядом с предприятием. В тот раз тоже обошлось без пострадавших.

Ракетами атаковали Днепропетровщину 8 декабря

Обратим внимание на то, что 8 декабря враг выпустил несколько десятков крылатых ракет. В результате атаки зафиксировали разрушения в Павлограде, Терновке, а также Юрьевской и Межирицкой общинах.

По словам Сергея Лысака, повреждения получило предприятие. Также повреждены 20 частных домов и 9 хозяйственных построек. Также задело церковь, гимназию, линии передач и побило автомобили.

Позже он уточнил, что в Павлограде в результате атаки пострадали 8 человек. Речь идет о мужчинах в возрасте от 32 до 66 лет. Двое из них лечатся дома, а остальные – в больнице. Также 13 жителям оказали психологическую помощь.

Напомним, что 8 декабря враг запустил 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Часть ракет направили на объекты инфраструктуры на Днепропетровщине, а другая, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева. Воздушным силам удалось сбить в то утро 14 крылатых ракет.