Разрушены административные здания, есть пострадавший: россияне ударили по Одесской области

В ночь на 15 января российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками юг Одесской области. В результате обстрела в регионе пострадали административные здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Какие последствия атаки в Одесской области?

Во время атаки на Одесскую область большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. В то же время зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

В частности, в результате удара были разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием.

Пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадал охранник, медицинская помощь оказана на месте,

– добавил Олег Кипер.

Сейчас соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранительные органы также фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

