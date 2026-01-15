Зруйновано адміністративні будівлі, є постраждалий: росіяни вгатили по Одещині

В ніч на 15 січня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Внаслідок обстрілу в регіоні постраждали адміністративні будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одещині?

Під час атаки на Одещину більшість ворожих цілей знищили сили ППО. Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Зокрема, внаслідок удару було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням.

Пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, постраждав охоронець, медичну допомогу надано на місці,

– додав Олег Кіпер.

Наразі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронні органи також фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

