Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет. Стоит отметить, что российские войска наносят удары по Одессе четвертую ночь подряд.

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Во время атаки на Одессу пострадала женская консультация

Во время ночной атаки "Шахедов" на Одессу пострадала женская консультация №11 (консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №1) на улице Ядова.

Страна-террорист продолжает атаковать гражданское население. На этот раз целью стали беременные женщины,

– написали в Одесском горсовете.

В результате атаки было разбито около 15 оконных блоков, также повреждены двери.

В то же время в горсовете добавили, что в понедельник, 11 ноября, женская консультация продолжит прием пациенток по обычному графику в неповрежденных кабинетах.

Российские войска продолжают атаковать Одессу / Фото: Одесский горсовет

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К слову, в ночь на 10 ноября россияне также нанесли авиаудар по Слободскому району Харькова. Известно, что для атаки оккупанты использовали авиационный боеприпас "Гром-Е1", который мощнее ФАБ с УМПК и имеет больший заряд детонирующего вещества.