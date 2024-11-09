Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные власти. В частности мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.
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Он подтвердил, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы.
"В Харькове были слышны звуки взрывов. Будьте осторожны – возможны еще запуски КАБов", – отметил Терехов.
Угроза повторных ударов
Также о взрывах сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что есть вероятность, что враг нанесет повторные удары.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", – говорится в сообщении Синегуббова.
Зафиксировано попадание
Впоследствии Терехов сообщил, что в результате атаки есть прилет в одном из районов города.
По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове,
– сообщил мэр.
Он отметил, что на место атаки выехали профильные службы, информацию о разрушениях уточняют.
Прилет возле многоэтажки: есть ли пострадавшие
В результате удара по Слободскому району по состоянию на сейчас информации о пострадавших не было. Терехов уточнил, что попадание произошло неподалеку от многоэтажкии.
По его данным, взрывной волной выбита часть окон дома.
В ОВА тоже сообщили, что по состоянию на сейчас – без пострадавших.
"Выбиты окна в многоэтажке, зафиксировано попадание КАБа неподалеку одного из гипермаркетов", – сообщил Синегубов.
К слову, в ночь на 9 ноября оккупанты также атаковали Харьков авиабомбой. Отмечалось, что КАБ прилетел на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.