Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу. Зокрема мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Дивіться також Російські КАБи почали літали на більшу відстань: що про це кажуть у Силах оборони

Він підтвердив, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби.

"У Харкові були чутні звуки вибухів. Будьте обережні – можливі ще запуски КАбів", – зазначив Терехов.

Загроза повторних ударів

Також про вибухи повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що є імовірність, що ворог завдасть повторних ударів.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях, є загроза повторних ударів", – ідеться у повідомленні Синєгуббова.

Зафіксовано влучання

Згодом Терехов повідомив, що унаслідок атаки є приліт в одному із районів міста.

За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові,

– повідомив мер.

Він зазначив, що на місце атаки виїхали профільні служби, інформацію про руйнування уточнюють.

Приліт біля багатоповерхівки: чи є постраждалі

Унаслідок удару по Слобідському району станом на зараз інформації про постраждалих не було. Терехов уточнив, що влучання сталось неподалік багатоповерхівки.

За його даними, вибуховою хвилею вибито частину вікон будинку.

В ОВА теж повідомили, що станом на зараз – без постраждалих.

"Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", – повідомив Синєгубов.

До слова, у ніч проти 9 листопада окупанти також атакували Харків авіабомбою. Зазначалось, що КАБ прилетів на перетині двох районів міста в дорожнє покриття.