Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу. Зокрема мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
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Він підтвердив, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби.
"У Харкові були чутні звуки вибухів. Будьте обережні – можливі ще запуски КАбів", – зазначив Терехов.
Загроза повторних ударів
Також про вибухи повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що є імовірність, що ворог завдасть повторних ударів.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях, є загроза повторних ударів", – ідеться у повідомленні Синєгуббова.
Зафіксовано влучання
Згодом Терехов повідомив, що унаслідок атаки є приліт в одному із районів міста.
За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові,
– повідомив мер.
Він зазначив, що на місце атаки виїхали профільні служби, інформацію про руйнування уточнюють.
Приліт біля багатоповерхівки: чи є постраждалі
Унаслідок удару по Слобідському району станом на зараз інформації про постраждалих не було. Терехов уточнив, що влучання сталось неподалік багатоповерхівки.
За його даними, вибуховою хвилею вибито частину вікон будинку.
В ОВА теж повідомили, що станом на зараз – без постраждалих.
"Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", – повідомив Синєгубов.
До слова, у ніч проти 9 листопада окупанти також атакували Харків авіабомбою. Зазначалось, що КАБ прилетів на перетині двох районів міста в дорожнє покриття.