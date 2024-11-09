Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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КАБы теперь летят дальше

Спикер рассказал, что с начала сентября российские захватчики внесли определенные изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб.

И эти бомбы начали летать дальше,

– заявил Волошин.

Также отметил, россияне наносили удары этими бомбами даже по центру Запорожья.

В октябре на южном направлении оккупанты применили около 500 КАБов по украинским позициям и населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения. Примерно треть из этих бомб пришлась именно на последнюю неделю октября, отметил представитель.

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Кстати, за первые 9 дней ноября агрессор уже применил около 150 управляемых авиационных бомб.

То есть противник начал больше применять управляемые авиационные бомбы. Потому что они ему приносят определенный результат. С таким видом вооружения очень трудно бороться,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Волошин заметил, лучше бороться, когда эти российские бомбы еще на земле, а не где-то в полете, или уже на земле.