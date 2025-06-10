Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия вражеского обстрела Одессы

Ночью оккупанты выпустили по Одессе не менее 10 ударных беспилотников – погибли двое мужчин. Среди пострадавших пострадавшихпять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

В ГСЧС рассказали о повреждениях в Одессе.

В результате ударов вспыхнули пожары. Повреждены и разрушены жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, роддом. Возникло возгорание на территории Одесского зоопарка,

– объяснили спасатели.

Последствия вражеского обстрела Одессы: смотрите фото ГСЧС Одесской области

Они отметили, что на месте работали психологи, 108 спасателей, 27 единиц техники ГСЧС. К ликвидации последствий российской атаки также привлекались добровольцы и пожарные подразделения Нацгвардии Украины.

В целом враг запустил по Украине 322 средства воздушного нападения. В частности, россияне использовали 315 беспилотников, 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и 5 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской.