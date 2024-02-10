Сообщается, что Россия ударила по Немышлянскому району города. В результате обстрела сгорели по меньшей мере 15 жилых домов.
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Владелец горящего дома обнародовал видео трагедии
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов обнародовал видео владельца одного из поврежденных домов. По его словам, мужчина спасся и выжил только благодаря собственной бдительности и быстрой реакции.
Пострадавший рассказал, что сначала услышал первый прилет, а уже потом побежал прочь из дома. Говорится, что мужчина вспомнил тот факт, что чаще всего дроны не летают по одному.
Уже было хорошо слышно, как летит второй беспилотник – мужчина побежал вниз по улице и спрятался. Возвращаться домой решил уже после удара, но там увидел настоящий ад – сначала потекло топливо, а потом все сразу загорелось. Он потерял жилье, но сохранил жизнь,
– отметил Болвинов.
Захватчики атаковали жилой дом в Харькове: смотрите видео
Болвинов также обратился к гражданам и призвал не игнорировать оповещения воздушной тревоги. Он отметил, что стоит быть чрезвычайно внимательными во время вражеских атак.
Лучший вариант – это надежное укрытие, и направляться туда стоит сразу после включения сирены. Устанавливайте оповещения на телефоны, чтобы не пропустить очередную атаку. Он напомнил, что наш враг циничный, потому что бьет ночью и убивает гражданских во сне.
Что известно о ночной атаке "Шахедами" по Харькову: основное
- Вечером ориентировочно в 22:44 9 февраля в Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела россиян "Шахедами" были попадания в Немышлянском районе. Там повреждена гражданская инфраструктура. В частности, оккупанты попали по кафе в Большом Бурлуке.
- Позже городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что вражеские шахеды ударили по заправке. Вследствие этого разлилось горючее, которое горело. Это и привело к возгоранию жилых домов. Масштабы пожара достигали 3,7 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей.
- Утром 10 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атаки дронами 15 жилых частных домов полностью сгорели. По состоянию на 8:06 10 февраля, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, пожары уже локализовали. К сожалению, погибли семь человек, из них трое – дети 4, 7 лет и 6-месячный младенец.