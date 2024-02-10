Перед этим оккупанты цинично атаковали мирных людей "Шахедами". Вероятно, этот раз оккупанты ударили традиционно ракетами С-300.

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Что известно о взрывах в Харьковской области

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 12:35 10 февраля сообщили об опасности для Харьковщины.

Харьковская область – ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– призвали военные.

Впоследствии сообщили, что ракеты летят на Харьков. Первые взрывы прозвучали ориентировочно в 12:34 10 февраля.

Воздушную тревогу в регионе объявили ориентировочно в 12:33. То есть у людей было очень мало времени, чтобы пройти в укрытие.

В местных телеграм-каналах сообщили, что взрывов было несколько и все они прозвучали в Харьковской области.

По состоянию на 12:55 власти еще не комментировали ситуацию в регионе.

Россия атаковала Харьков "Шахедами"