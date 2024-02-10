Перед цим окупанти цинічно атакували мирних людей "Шахедами". Ймовірно, цього разу окупати вдарили традиційно ракетами С-300.

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Що відомо про вибухи у Харківській області

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно об 12:35 10 лютого повідомили про небезпеку для Харківщини.

Харківська область – ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– закликали військові.

Згодом повідомили, що ракети летять на Харків. Перші вибухи пролунали орієнтовно о 12:34 10 лютого.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили тільки орієнтовно о 12:33. Тобто у людей було дуже мало часу, щоб пройти в укриття.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що вибухів було декілька і всі вони пролунали в Харківській області.

Станом на 12:55 влада ще не коментувала ситуацію в регіоні.

Росія атакувала Харків "Шахедами"