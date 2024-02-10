Перед цим окупанти цинічно атакували мирних людей "Шахедами". Ймовірно, цього разу окупати вдарили традиційно ракетами С-300.
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Що відомо про вибухи у Харківській області
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно об 12:35 10 лютого повідомили про небезпеку для Харківщини.
Харківська область – ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,
– закликали військові.
Згодом повідомили, що ракети летять на Харків. Перші вибухи пролунали орієнтовно о 12:34 10 лютого.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили тільки орієнтовно о 12:33. Тобто у людей було дуже мало часу, щоб пройти в укриття.
У місцевих телеграм-каналах повідомили, що вибухів було декілька і всі вони пролунали в Харківській області.
Станом на 12:55 влада ще не коментувала ситуацію в регіоні.
Росія атакувала Харків "Шахедами"
- Росія ввечері 9 лютого вдарила по Харкові та області дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, окупанти влучили по Немишлянському районі та пошкодили там цивільну інфраструктуру. Також вороги атакували цивільну інфраструктуру в селищі Великий Бурлук на Харківщині.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія запустила по регіоні 10 дронів-камікадзе. З них наші військові збили 8.
- На жаль, у Харкові росіяни влучили у нафтобазу. Звідти витекло паливо, яке й призвело до того, що згоріло 15 будинків мирних мешканців. Під час пожежі вдома загинули дві сім'ї: чоловік з дружиною й троє їхніх малих синів та літня пара.
- Глава ОВА повідомив, що один резервуар нафтобази ще заповнений, тому небезпека зберігається й влада може розширити зону евакуації.