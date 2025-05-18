Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. По состоянию на 06:10 известно о попадании в Голосеевском районе.
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Что известно о последствиях атаки
В результате ночной российской атаки повреждена крыша нежилого здания, на месте происшествия работают специалисты.
К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.
Тем временем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!
– призвали в КГВА в 6:15.