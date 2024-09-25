Сегодня в Кривом Роге прощаются с погибшими. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Прощание с Максимом и его бабушкой, которые погибли в результате атаки России

В Кривом Роге 25 сентября прощаются с погибшими 12-летним Максимом Шаульским и его бабушкой Валентиной. Их жизни оборвались в ночь на 21 сентября, когда оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог.

На прощание пришли соседи, знакомые, родные семьи и одноклассники Максима.

В Кривом Роге прощаются с 12-летним Максимом и его бабушкой Валентиной / Фото "На часі", "Днепр оперативный"

Напомним, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу 21 сентября возросло. Так, в результате атаки 21 сентября погибли: