Сьогодні у Кривому Розі прощаються із загиблими. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Прощання з Максимом та його бабусею, які загинули внаслідок атаки Росії
У Кривому Розі 25 вересня прощаються із загиблими 12-річним Максимом Шаульским та його бабусею Валентиною. Їхні життя обірвалися у ніч на 21 вересня, коли окупанти атакували ракетами Кривий Ріг.
На прощання прийшли сусіди, знайомі, рідні родини та однокласники Максима.
У Кривому Розі прощаються 12-річним Максимом та його бабусею Валентиною / Фото "На часі", "Дніпро оперативний"
Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського удару по Кривому Рогу 21 вересня зросла. Так, внаслідок атаки 21 вересня загинули:
- 12-річний Максим Шаульский;
- 75-річна Валентина Шаульська, бабуся хлопчика;
- 79-річна Любов Ткаченко;
- 50-річний Юрій Ткаченко.