Сьогодні у Кривому Розі прощаються із загиблими. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Прощання з Максимом та його бабусею, які загинули внаслідок атаки Росії

У Кривому Розі 25 вересня прощаються із загиблими 12-річним Максимом Шаульским та його бабусею Валентиною. Їхні життя обірвалися у ніч на 21 вересня, коли окупанти атакували ракетами Кривий Ріг.

На прощання прийшли сусіди, знайомі, рідні родини та однокласники Максима.

У Кривому Розі прощаються 12-річним Максимом та його бабусею Валентиною / Фото "На часі", "Дніпро оперативний"

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського удару по Кривому Рогу 21 вересня зросла. Так, внаслідок атаки 21 вересня загинули: