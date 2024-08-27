Владелица кафе Юлия рассказала Суспильному, что услышала взрыв, а из телеграм-каналов узнала, что трагедия произошла возле ее работы, пишет 24 Канал.

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Что рассказали очевидцы об атаке

Юлия рассказала, что они услышали взрыв после объявления воздушной тревоги.

Очень испугались дети. Они уже спали в кроватках,

– рассказала владелица кафе.

По ее словам, потом уже из телеграм-каналов они узнали, что прилет возле кафе, поэтому она приехала. В заведении выбило окна и повредило двери.

Что рассказала об атаке Юлия: смотрите видео

Еще одна местная жительница Елена рассказала, что пришла к месту удара, чтобы помочь разбирать завалы или оказать психологическую помощь. Ведь в обычной жизни работает психологом. Она живет неподалеку.

Услышала очень сильный взрыв, испугалась. Но собралась и пришла помочь, если кому-то понадобится психологическая помощь,

– заявила Елена.

Елена рассказала о моменте удара: смотрите видео

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К сожалению, враги попали в отель "Аврора" в Кривом Роге. Спасатели сообщали, что под завалами здания могут находиться два человека. К сожалению, уже двое погибших и пятеро раненых.