Один мужчина находится в реанимационном отделении Кировоградской областной больницы. Его состояние оценивают как тяжелое. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы областной больницы Ларису Андрееву, которая об этом рассказала Общественному.

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Каково состояние травмированных в результате атаки по Кропивницкому

По словам Андреевой, мужчина получает кислородную поддержку и сейчас находится в медикаментозном сне. Он нужен для того, чтобы у мужчины не было болевого шока.

Он имеет более 86% ожогов. Сегодня мы как раз должны были брать его в операционную, убирать те ткани, которые отмерли после ожога, и перевязывать его. То есть на сегодня состояние тяжелое, но стабильное. Как будет завтра, мы не знаем. Делаем все возможное,

– рассказала она.

Известно, что еще два человека находятся в больнице скорой медицинской помощи, о чем рассказала Общественному директор Людмила Романов.

"У женщины состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. У мужчины состояние еще тяжелое. Но оба идут на улучшение", – сообщила она.

Отметим, что в ночь на 20 марта Кропивницкий подвергся самой массированной дроновой атаке за все время войны. Российские захватчики ударили по городу по меньшей мере 21 ударным БпЛА типа "Шахед".