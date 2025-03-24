Один чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Кіровоградської обласної лікарні. Його стан оцінюють як тяжкий. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву керівниці обласної лікарні Ларису Андреєву, яка про це розповіла Суспільному.

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Який стан травмованих внаслідок атаки по Кропивницькому

За словами Андреєвої, чоловік отримує кисневу підтримку й наразі перебуває у медикаментозному сні. Він потрібен для того, щоб у чоловіка не було больового шоку.

Він має понад 86% опіків. Сьогодні ми якраз мали брати його в операційну, прибирати ті тканини, які відмерли після опіку, і перев'язувати його. Тобто на сьогодні стан тяжкий, але стабільний. Як буде завтра, ми не знаємо. Робимо все можливе,

– розповіла вона.

Відомо, що ще двоє людей перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги, про що розповіла Суспільному директорка Людмила Романів.

"У жінки стан середньої важкості, ближче до задовільного. У чоловіка стан ще важкий. Але обоє ідуть на покращення", – повідомила вона.

Зазначимо, що в ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої дронової атаки за весь час війни. Російські загарбники вдарили по місту щонайменше 21 ударним БпЛА типу "Шахед".