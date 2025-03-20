У будинку подружжя на провулку Залізничному розпочалася пожежа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Горіли автівки, люди в паніці бігли в укриття: як Кропивницький пережив наймасованішу атаку БпЛА

Що відомо про стан чоловіка

Катерина з донькою одягалися, аби піти до укриття, а чоловік чекав у дворі – саме туди прилетіло. Постраждалий у стані шоку повернувся до будинку, де розпочалася пожежа, однак вийти самостійно вже не зміг.

Чоловік попросив, щоб його вивели. Я його на спині до перехрестя винесла. Приїхала "швидка", забрала його, доньку відвезли в лікарню. І мене так само,

– згадує жінка.

За словами завідувачки опікового відділення обласної лікарні Кіровоградщини Наталії Корчаки, чоловіка привезли в лікарню о 22:40. Його загальний стан вкрай важкий.

Постраждалий отримав комбіновану травму – тяжку черепно-мозкову, перелом і опіки на площі понад 86% поверхні тіла. "Переважають поверхневі опіки, але комбінація такої травми – це несприятливий прогноз для пацієнта", – каже лікарка.

Станом на 10:00 20 березня чоловік був без свідомості в медикаментозній комі, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

До слова, перший потужний вибух у Кропивницькому пролунав о 21:57, після цього звуки не припинялися майже до півночі. Окупанти запустили по місту щонайменше 21 дрон-камікадзе типу "Шахед".