Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Важливо Наймасованіша атака на Кропивницький – налетіли понад 20 дронів: що відомо про наслідки

Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані

Станом на 07:40 у Кропивницькому відомо про 10 постраждалих унаслідок масованої атаки "Шахедів". Серед потерпілих також є 4 дітей.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у коментарі журналістам повідомив, що один із потерпілих – у важкому стані. Постраждалий отримав 90% опіків тіла. Нині його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

Райкович додав, що нині потерпілого оперують медики.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 березня Росія завдала наймасованішого удару по Кропивницькому. Ворог запустив по місту 21 дрон-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – пошкоджено багатоповерхівки, зруйновані балкони, вибиті вікна.

Також внаслідок атаки було пошкоджено залізницю, через що була затримка кількох рейсів. Втім, станом на ранок Укрзалізниця відновила курсування поїздів та працює у штатному режимі.