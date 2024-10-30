Кадры распространяют в телеграм-каналах, передает 24 Канал. На них видно, что прилет был довольно мощным.

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Видео мощного прилета по Луганску

Столб дыма видели жители всех районов временно оккупированного Луганска. Силы обороны там могли атаковать российские военные склады.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, на них, вероятно, Россия хранила боеприпасы, которые поставляла на линию фронта. Там также могла быть некоторая техника.

Такой мощной атаке предшествовала эффективная деятельность украинских партизан.

К слову, OSINT-исследователи из сообщества "КиберБорошно" определили, что обстрел был осуществлен вблизи руин хранилища бронетанковой техники.

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