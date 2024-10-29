На них, вероятно, Россия хранила боеприпасы, которые поставляла на линию фронта. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Как Силы обороны могли поразить арсеналы в Луганске

Селезнев предположил, что в оккупированном Луганске могли детонировать склады с боеприпасами. Также там могла храниться военная техника, какое-то оружие и определенные средства для выполнения тех или иных задач.

Однако стоит говорить не только о поражении военного объекта, но и о тех, кто помог этому. Работе предшествовала эффективная деятельность украинских партизан, которые уже длительное время находятся на подконтрольной врагу территории.

Они смогли отыскать эти объекты, провести соответствующую верификацию, а потом уже передать геолокационные данные нашим специалистам – то ли операторам дронов или ракетных систем, то ли летчикам боевых самолетов.

В любом случае должны понимать, что ресурсы являются определяющим фактором и фактором, который влияет на ситуацию на поле боя. А значит, чем больше ресурсов на местах базирования в российской армии мы уничтожим, тем будет лучше,

– констатировал Владислав Селезнев.

Что интересно, OSINT-исследователи из сообщества "КиберБорошно" определили, что удар был нанесен вблизи руин хранилища бронетанковой техники в Луганске.