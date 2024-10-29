На них, імовірно, Росія зберігала боєприпаси, які постачала на лінію фронту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Як Сили оборони могли уразити арсенали в Луганську

Селезньов припустив, що в окупованому Луганську могли детонувати склади з боєприпасами. Також там могла зберігатися військова техніка, якась зброя та певні засоби для виконання тих чи інших завдань.

Проте варто говорити не лише про ураження військового об'єкта, а й про тих, хто допоміг цьому. Роботі передувала ефективна діяльність українських партизанів, які вже тривалий час перебувають на підконтрольній ворогу території.

Вони змогли відшукати ці об'єкти, провести відповідну верифікацію, а потім уже передати геолокаційні дані нашим фахівцям – чи то операторам дронових або ракетних систем, чи то льотчикам бойових літаків.

У будь-якому разі маємо розуміти, що ресурси є визначальним чинником та фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. А отже, чим більше ресурсів на місцях базування в російській армії ми знищимо, тим буде краще,

– констатував Владислав Селезньов.

Що цікаво, OSINT-дослідники зі спільноти "КіберБорошно" визначили, що удару було завдано поблизу руїн сховища бронетанкової техніки в Луганську.