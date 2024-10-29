Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також у мережі з'являються кадри з густим стовпом диму, який видно з усіх куточків тимчасово окупованого Луганська, передає 24 Канал.

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У Луганську пролунав потужний вибух

У вівторок, 29 жовтня, у тимчасово окупованому Луганську зранку пролунав потужний вибух. Наразі жодних деталей немає, проте у мережі публікують чимало кадрів з густим стовпом диму.

Вибухи у Луганську: дивіться відео