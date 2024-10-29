Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. Также в сети появляются кадры с густым столбом дыма, который видно со всех уголков временно оккупированного Луганска, передает 24 Канал.

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В Луганске прогремел мощный взрыв

Во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске утром прогремел мощный взрыв. Пока никаких деталей нет, однако в сети публикуют немало кадров с густым столбом дыма.

Взрывы в Луганске: смотрите видео