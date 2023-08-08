Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона, что Россия такими ударами хочет привести к большему числу жертв среди гражданских. Ведь Кремль атаковал Покровск дважды за вечер с разницей в пол часа, убив гражданских, заместителя главы ГСЧС Донбасса и ранив мирных и силовиков, пишет 24 Канал.

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Был ли в Покровске корректировщик российского огня

Глава Донецкой областной военной администрации ответил на вопрос, какова вероятность, что российского корректировщика огня найдут.

Павел Кириленко объяснил, что трагедия фактически происходила у него на глазах – он четко запомнил и тот сигнал, когда возможен второй удар, и разговор с правоохранительными органами – особенно со Службой безопасности Украины, с руководством.

Скажу – правоохранители плодотворно работают и давайте, чтобы мы не забегали вперед. Уже по результату, я уверен, он будет, правоохранители сообщат,

– заявил глава ОВА.

Он также добавил, что второе попадание было фактически в то же место. Однако Украина четко понимает, что был сразу сигнал врагу.

"По отработанному алгоритму и имея большой опыт по выявлению коллаборантов, правоохранительные органы и, прежде всего, Служба безопасности Украины, в этом направлении работает", – заверил Павел Кириленко.

Экс-сотрудник СБУ заявил, что у россиян в Покровске были глаза

Военный эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV заявил, что в Покровске россияне использовали тактику террористов на Ближнем Востоке. В частности, после атаки россияне дождались, пока на месте соберутся люди, приедет полиция и тогда продолжили удары.

А я вам еще больше скажу: среди тех людей, которые стояли на месте трагедии после первого взрыва в Покровске, был, по меньшей мере, один корректировщик огня от россиян, который тоже смотрел, что происходит. И потом, возможно, передал информацию своим кураторам, что "теперь уже собралось много людей, можно еще (раз ударить – 24 Канал). И вот тогда прилетело. То есть, у россиян на месте были глаза,

– заявил Иван Ступак.

Россия цинично ударила по Покровску