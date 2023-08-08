Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона, что Россия такими ударами хочет привести к большему числу жертв среди гражданских. Ведь Кремль атаковал Покровск дважды за вечер с разницей в пол часа, убив гражданских, заместителя главы ГСЧС Донбасса и ранив мирных и силовиков, пишет 24 Канал.
Смотрите также Попали в многоэтажки, ресторан, гостиницу и магазины: все, что известно об атаке Покровска
Был ли в Покровске корректировщик российского огня
Глава Донецкой областной военной администрации ответил на вопрос, какова вероятность, что российского корректировщика огня найдут.
Павел Кириленко объяснил, что трагедия фактически происходила у него на глазах – он четко запомнил и тот сигнал, когда возможен второй удар, и разговор с правоохранительными органами – особенно со Службой безопасности Украины, с руководством.
Скажу – правоохранители плодотворно работают и давайте, чтобы мы не забегали вперед. Уже по результату, я уверен, он будет, правоохранители сообщат,
– заявил глава ОВА.
Он также добавил, что второе попадание было фактически в то же место. Однако Украина четко понимает, что был сразу сигнал врагу.
"По отработанному алгоритму и имея большой опыт по выявлению коллаборантов, правоохранительные органы и, прежде всего, Служба безопасности Украины, в этом направлении работает", – заверил Павел Кириленко.
Экс-сотрудник СБУ заявил, что у россиян в Покровске были глаза
Военный эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV заявил, что в Покровске россияне использовали тактику террористов на Ближнем Востоке. В частности, после атаки россияне дождались, пока на месте соберутся люди, приедет полиция и тогда продолжили удары.
А я вам еще больше скажу: среди тех людей, которые стояли на месте трагедии после первого взрыва в Покровске, был, по меньшей мере, один корректировщик огня от россиян, который тоже смотрел, что происходит. И потом, возможно, передал информацию своим кураторам, что "теперь уже собралось много людей, можно еще (раз ударить – 24 Канал). И вот тогда прилетело. То есть, у россиян на месте были глаза,
– заявил Иван Ступак.
Россия цинично ударила по Покровску
- Россия в Покровске вечером 7 августа повредила 9-этажку и 5-этажку, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.
- По состоянию на 7 утра 8 августа спасатели продолжили разбирать завалы, ведь работу ночью прекращали из-за высокой угрозы повторных обстрелов.
- Уже есть информация о 7 погибших и 88 раненых. Известно, что среди раненых – 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.
- Заместитель начальника отдела по связям со СМИ ГСЧС Донецкой области Виктор Серомах сообщил, что под завалами домов нет людей. Работы по разбору спасатели планируют завершить 8 августа.