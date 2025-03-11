Вероятно, это одна из крупнейших атак. Вражеские ресурсы писали даже о рое дронов "Лютый". 24 Канал собрал детали.

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Что попало под удар в России 11 марта

Кроме атаки на Москву и Курскую область, Силы обороны ударили по военному аэродрому "Дягилево" и нефтебазе "Стальной конь" в Орловской области. Оба указанные объекты уже были атакованы ранее.

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Стальной конь – это поселок в Орловской области России. Соответственно, это название дало наименование и нефтебазе. Объект принимал "приветы" 13 и 22 декабря 2024 года. Тогда была поражена линейно-производственная диспетчерская станция. В целом "Стальной конь" – это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла, он является частью российского ВПК и поставляет нефтепродукты оккупационной армии.

Дягилево атаковали 27 июля и 4 декабря 2024 года. Там есть 43 центр боевого применения и переобучения летного состава и базируются самолеты Ту, из которых Россия массированно обстреливает Украину.

Интересно! Генштаб отметил, что были поражены два пункта управления и важная цель захватчиков. Но не уточнил, о чем речь.

Подмосковье попало под массированную атаку. Там закрывали четыре аэропорта, повреждена часть железнодорожного полотна, в результате работы российской ПВО повреждены жилые дома.

Россияне заявляют о сбитии 337 БПЛА в 10 областях.