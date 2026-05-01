"Мадьяр" показал кадры уничтожения российских истребителей на аэродроме "Шагол"

В России на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске зафиксировано поражение боевых самолетов. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере четыре воздушных судна, среди которых современные истребители Су-57 и Су-34.

Поражение подтверждено по результатам спутниковой доразведки. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об уничтожении самолетов?

25 апреля 2026 года был нанесен удар по военному аэродрому "Шагол", расположенном в российском Челябинске примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины.

Речь идет о глубоком тылу России, что свидетельствует о возможности поражения целей на значительном расстоянии. По результатам спутниковой доразведки подтверждено как минимум три попадания средств глубинного поражения.

Удары пришлись по местам базирования боевой авиации. В результате атаки повреждены два истребителя пятого поколения Су-57, один истребитель-бомбардировщик Су-34, а также еще один самолет семейства "Су", модификацию которого пока уточняют.

Степень повреждений разная – от частичных до более серьезных. Эта атака демонстрирует уязвимость даже отдаленных военных объектов России и имеет не только военное, но и психологическое значение.

Аэродром в Челябинске атаковали: смотрите видео

Что известно о самолетах Су-57 и Су-34?

Истребитель Су-57 является самым современным боевым самолетом России и относится к пятому поколению. Его разрабатывали с учетом технологий пониженной радиолокационной заметности (стелс), что позволяет сложнее обнаруживать его системами противовоздушной обороны.

Су-57 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения самолетов противника, а также для нанесения ударов по наземным целям. Он оснащен современной авионикой, способен применять высокоточное оружие и действовать в условиях активного противодействия ПВО. Из-за своей универсальности и технологичности эти самолеты представляют серьезную угрозу.

В то же время Су-34 является основной ударной платформой российской тактической авиации. Это истребитель-бомбардировщик, который активно применяется для нанесения ударов по позициям украинских сил, а также по критической и гражданской инфраструктуре.

Су-34 способен нести широкий спектр вооружения – от управляемых авиабомб до ракет различного типа. Он может наносить удары на расстоянии до 1000 километров, что позволяет атаковать цели, не входя в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Уничтожение или повреждение таких самолетов непосредственно влияет на интенсивность российских авиаударов. Каждый выведенный из строя Су-34 означает уменьшение возможностей для атак, а также потенциально спасенные жизни гражданских.

Ориентировочная стоимость одного Су-34 составляет 35 – 50 миллионов долларов. Су-57 значительно дороже – его оценивают в 100 – 120 миллионов долларов за единицу. Поэтому даже частичное поражение нескольких таких самолетов означает ощутимые финансовые и военные потери для России.

Что известно о других уничтоженных самолетах врага?

Подразделения Сил обороны Украины 29 апреля и в ночь на 30 апреля нанесли серии ударов по целям в России и на временно оккупированных территориях. В частности, украинские военные атаковали позиции в Воронежской области, где были поражены вертолеты Ми-28 и Ми-17.

По данным военных, вертолеты находились на полевой площадке во время технического обслуживания и заправки. Также сообщается о возможной гибели по меньшей мере одного технического работника в результате атаки.

В Генштабе подчеркнули, что подобные удары являются частью стратегии по снижению военного потенциала противника.