В ночь на 13 июля, когда по всей Украине объявили воздушную тревогу, в Хмельницкой области сбили крылатую ракету.

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Над Хмельницкой областью сбили ракету

В Хмельницкой ОВА сообщили, что звуки взрывов, раздававшихся в области ночью, работа ПВО.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск России. Попаданий не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате атаки врага пострадавших в регионе нет.

Что известно о ночной атаке по Украине