У ніч на 13 липня, коли по всій Україні оголошували повітряну тривогу, у Хмельницькій області збили крилату ракету.

Дивіться також Росія здійснила комбіновану атаку по Україні: "Калібри" летіли на Захід, "Шахеди" – на Київ

Над Хмельницькою областю збили ракету

У Хмельницькій ОВА повідомили, що звуки вибухів, які лунали в області вночі, робота ППО.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ракету військ Росії. Влучань не зафіксовано,

– мовиться в повідомленні.

У відомстві додали, що внаслідок атаки ворога постраждалих в регіоні немає.

Що відомо про нічну атаку по Україні