У ніч на 13 липня, коли по всій Україні оголошували повітряну тривогу, у Хмельницькій області збили крилату ракету.
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Над Хмельницькою областю збили ракету
У Хмельницькій ОВА повідомили, що звуки вибухів, які лунали в області вночі, робота ППО.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ракету військ Росії. Влучань не зафіксовано,
– мовиться в повідомленні.
У відомстві додали, що внаслідок атаки ворога постраждалих в регіоні немає.
Що відомо про нічну атаку по Україні
- У ніч проти 13 липня російські окупанти атакували Україну "Шахедами" з двох напрямків і крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також було зафіксовано пуск однієї балістичної ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
- Сили ППО знищили всі 20 випущених ворогом "Шахедів" та збили 2 крилаті ракети "Калібр" з двох.
- Проте є постраждалі від уламків. В Києві у Дарницькому районі двох поранених госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями: 19-річну дівчину та 23-річного чоловіка.
- Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.