24 Канал Новости Украины Повітряна тривога охопила низку регіонів: куди рухаються ударні дрони
16 мая, 17:23
Воздушная тревога охватила ряд регионов: куда движутся ударные дроны

Вероника Соцкова

Украина находится под угрозой новой волны воздушных атак со стороны России. Воздушные Силы ВСУ сообщают о пусках управляемых авиабомб и движении ударных беспилотников в нескольких регионах.

В частности, дроны фиксируются на севере, востоке и в центральной части страны, часть из них меняет курс в направлении крупных городов. О том, где сейчас летят вражеские беспилотники, раздается воздушная тревога и новые угрозы оперативно сообщает 24 Канал.

Где летят вражеские дроны?

Где в Украине сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

 

17:21, 16 мая

Вражеские БпЛА на севере и юге Черкасской области курс северный.

17:21, 16 мая

БпЛА с Черниговщины на Киевщину в направлении Киева.

17:21, 16 мая

БпЛА на востоке Николаевщины курс на северо-запад.

