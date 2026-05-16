У России есть целый перечень объектов, которые могут стать целями для ударов. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Смотрите также Путина не понимают даже ближайшие, – обозреватель FT об изменениях в настроениях Кремля

Что известно о планах России?

Россия продолжает рассматривать возможность нанесения ударов по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве.

После совещания с руководством Генерального штаба, ГУР и Службы безопасности Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская сторона проводит разведку потенциальных целей в столице и ее окрестностях. Речь идет об объектах, которые могут быть использованы для будущих ракетных ударов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По данным украинской разведки, были получены российские документы, в которых содержится перечень примерно 20 политических и военных объектов. Среди них – здания, которые регулярно посещают чиновники, а также подземные укрытия, административные сооружения Офиса Президента и президентская резиденция. В документах также приведены схемы и изображения этих объектов, что может свидетельствовать о длительной подготовке таких планов.

Документы, которые свидетельствуют о готовности России атаковать важные для Украины объекты / Фото с телеграмм-канала Владимира Зеленского

Украинские власти считают, что активизация разведки могла усилиться на фоне других геополитических событий, в частности после обострения на Ближнем Востоке и проблем с обеспечением систем ПВО.

Аналитики ISW напоминают, что Кремль уже неоднократно угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве, в частности в ответ на действия Сил обороны Украины. В то же время новые данные свидетельствуют, что эти намерения остаются актуальными даже после завершения недавнего "перемирия".

К слову. Из-за страха украинских ударов в день проведения парада в Москве, в Кремле активно угрожали нанести мощный удар в ответ, в частности по "центрам принятия решений". Однако, цели, которые озвучивали россияне расположены рядом с китайским посольством, что вызвало недовольство у Китая. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Россия все чаще прибегает к угрозам, ведь чувствует давление и теряет контроль над ситуацией

Почему для России "центры принятия решений" в Украине остаются важными?

Центры принятия решений в Украине остаются для России одними из приоритетных целей из-за их роли в управлении государством, координации войска и обеспечении политической стабильности. Их поражение рассматривается как способ повлиять на ход войны не только военно, но и политически.

Прежде всего такие удары могут дезорганизовать систему обороны, нарушив вертикаль командования и координацию операций ВСУ. Также они рассчитаны на политическое давление – попытку запугать руководство Украины и заставить его к уступкам.

Важным фактором является и стремление ослабить взаимодействие Украины с НАТО и западными партнерами, в частности обмен разведданными. Отдельно такие атаки имеют психологическую цель – деморализовать общество и создать ощущение уязвимости государственной власти.

Кроме того, подобные объекты остаются элементом российской пропаганды и частью попыток воздействия на внутреннюю аудиторию, демонстрируя якобы "успехи" в войне.

Россия нанесла массированный удар по Украине после окончания перемирия

В ночь на 14 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники. Всего было запущено сотни средств воздушного нападения, значительная часть из которых была направлена на Киев и другие регионы страны.

Силы противовоздушной обороны Украины смогли уничтожить или подавить большинство целей, однако часть ракет и дронов достигла своих объектов. Зафиксировано попадание на нескольких десятках локаций, в частности в результате ударов пострадали жилые районы столицы. В Киеве, в частности в Дарницком районе, после одного из прямых попаданий обвалилась конструкция жилого дома.

Спасательные работы и разбор завалов продолжались более суток непрерывно, поскольку под обломками могли оставаться люди. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей. Российский удар стал одним из самых масштабных за последний период и вызвал значительные разрушения и жертвы среди гражданского населения.