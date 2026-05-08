Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин при поддержке США стремится добиться, чтобы Украина не угрожала Москве во время парада на 9 мая. Кроме того, угрозы, что в случае атак россияне могут ударить по "центру принятия решений" в Украине есть, по его мнению, являются бессмысленными, ведь оккупанты уже неоднократно кричали об этом.

Какие цели в Украине угрожает атаковать Россия?

Сергей Братчук предположил, если россияне и будут атаковать Киев после 9 мая, то есть большая угроза, что это может быть здание Верховной Рады. Ведь для оккупантов это вроде бы большой символ, но они забывают о людях и их силе.

Ольга Скабеева снова говорит, какие цели есть в зоне поражения России. В частности говорится о посольстве Японии и других стран. А почему не называют китайское посольство? Оно также потенциально попадает в зону поражения,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Поэтому по его словам, возникает вопрос насколько оккупанты готовы ударить по китайскому посольству в Украине. Однако те цели, о которых говорят российские пропагандисты могут совсем не понравиться лидеру Китая.

Важно! Россия угрожает атаковать Киев, если Украина попытается сорвать парад на Красной площади в Москве. Цели, которые озвучивают российские пропагандисты, расположены примерно в 400 метрах от китайского посольства. В Пекине, вероятно, недовольны такой риторикой России.

Что же касается парада на Красной площади, то Братчук пропустил, что там будет безопасно. Все потому, что россияне приведут туда женщин и детей, чтобы гарантировать безопасность кремлевской власти.

В это время наши добрые дроны, надеюсь будут выполнять свои задачи в других регионах (России – 24 Канал). Это Пермь, Туапсе, Екатеринбург, Челябинск. Как много пространства для наших Сил беспилотных систем,

– подчеркнул он.

Это связано с тем, что большинство систем противовоздушной обороны будет сосредоточено в Москве, а все остальные российские объекты будут почти беззащитными.

Россия угрожает атаковать Киев: что известно?

Российские власти пытаются договориться с Украиной, чтобы не подвергать опасности Москву 9 мая. Однако Кремль и дальше пытаются угрожать атакую по Киеву. Это указывает на слабость Кремля и неспособность защищать Красную площадь.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обратилась к иностранцам эвакуироваться из Киева. Причиной этого якобы являются угрозы со стороны России атаковать "центры принятия решений" в украинской столице.

В ответ на угрозы России атаковать Киев, Европейский Союз решил не эвакуировать своих дипломатов. Все потому, что там считают такую риторику Кремля частью тактики эскалации