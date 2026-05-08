Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Володимир Путін за підтримки США прагне домогтися, аби Україна не загрожувала Москві під час параду на 9 травня. Крім того, погрози, що у разі атак росіяни можуть вдарити по "центрі прийняття рішень" в Україні є, на його думку, є безглуздими, адже окупанти вже неодноразово кричали про це.

Дивіться також Справжній День перемоги: що й чому святкують 8 травня, а що 9 травня

Які цілі в Україні погрожує атакувати Росія?

Сергій Братчук припустив, якщо росіяни й атакуватимуть Київ після 9 травня, то є велика загроза, що це може бути будівля Верховної Ради. Адже для окупантів це начебто великий символ, але вони забувають про людей та їхню силу.

Ольга Скабєєва знову говорить, які цілі є у зоні ураження Росії. Зокрема мовиться про посольство Японії та інших країн. А чому не називають китайське посольство? Воно також потенційно потрапляє у зону ураження,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Тому за його словами, виникає питання наскільки окупанти готові вдарити по китайському посольстві в Україні. Однак ті цілі, про які говорять російські пропагандисти можуть зовсім не сподобатись лідеру Китаю.

Важливо! Росія погрожує атакувати Київ, якщо Україна спробує зірвати парад на Красній площі у Москві. Цілі, які озвучують російські пропагандисти, розташовані приблизно за 400 метрів від китайського посольства. У Пекіні, ймовірно, не задоволені такою риторикою Росії.

Що ж стосується параду на Красній площі, то Братчук пропустив, що там буде безпечно. Все тому, що росіяни приведуть туди жінок та дітей, аби гарантувати безпеку кремлівської влади.

В цей час наші добрі дрони, сподіваюсь будуть виконувати свої завдання в інших регіонах (Росії – 24 Канал). Це Перм, Туапсе, Єкатеринбург, Челябінськ. Як багато простору для наших Сил безпілотних систем,

– підкреслив він.

Це пов'язано з тим, що більшість систем протиповітряної оборони буде зосереджено у Москві, а всі інші російські об'єкти будуть майже беззахисними.

Росія погрожує атакувати Київ: що відомо?

Російська влада намагається домовитись з Україною, щоб не наражати на небезпеку Москву 9 травня. Проте Кремль і далі намагаються погрожувати атакую по Києві. Це вказує на слабкість Кремля і нездатність обороняти Красну площу.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова звернулась до іноземців евакуюватись із Києва. Причиною цього начебто є погрози з боку Росії атакувати "центри ухваленні рішень" в українській столиці.

У відповідь на погрози Росії атакувати Київ, Європейський Союз вирішив не евакуйовувати своїх дипломатів. Все тому, що там вважають таку риторику Кремля частиною тактики ескалації