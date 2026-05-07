Відповідь ЄС озвучив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні у четвер, 7 травня. Про це повідомляє "Українська правда".

Що заявив Європейський Союз?

Росія закликала іноземні держави евакуювати з Києва своїх дипломатів і погрожувала вдарити по місту, якщо Україна зірве святкування 9 травня у Москві. Кремль в односторонньому порядку оголосив перемир’я 8 – 9 травня. Україна запропонувала повне припинення бойових дій з ночі середи 6 травня. Західні партнери України, серед яких Німеччина та Норвегія, підтримали українську ініціативу, проте Росія не погодилась.

Ель-Ануні заявив, що Євросоюз не буде проводити евакуацію своїх послів з Києва. Він назвав російські погрози частиною безрозсудної ескалаційної тактики Кремля, яка, втім, не вплине на позицію Союзу.

Чиновник розповів, що за останні роки Росія вже завдавала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС. Також він нагадав, що Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян, і що, на жаль, це стало щоденною реальністю.

Речник ЄС сказав, що Москва намагається перекласти на Київ провину за власну загарбницьку війну.

Незважаючи на довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодного серйозного наміру зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства,

– заявив Ануар Ель-Ануні.

