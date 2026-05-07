Ответ ЕС озвучил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни в четверг, 7 мая. Об этом сообщает "Украинская правда".

Что заявил Европейский Союз?

Россия призвала иностранные государства эвакуировать из Киева своих дипломатов и угрожала ударить по городу, если Украина сорвет празднование 9 мая в Москве. Кремль в одностороннем порядке объявил перемирие 8 – 9 мая. Украина предложила полное прекращение боевых действий с ночи среды 6 мая. Западные партнеры Украины, среди которых Германия и Норвегия, поддержали украинскую инициативу, однако Россия не согласилась.

Эль-Ануни заявил, что Евросоюз не будет проводить эвакуацию своих послов из Киева. Он назвал российские угрозы частью безрассудной эскалационной тактики Кремля, которая, впрочем, не повлияет на позицию Союза.

Чиновник рассказал, что за последние годы Россия уже наносила ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию ЕС. Также он напомнил, что Россия ежедневно атакует Киев и другие города по всей Украине, убивая невинных граждан, и что, к сожалению, это стало ежедневной реальностью.

Представитель ЕС сказал, что Москва пытается переложить на Киев вину за собственную захватническую войну.

Несмотря на долговременные попытки Украины призвать к прекращению огня и мира, включая недавнее предложение президента Зеленского, Россия никогда не проявляла никакого серьезного намерения остановить войну, а вместо этого продолжает эскалацию и убийства,

– заявил Ануар Эль-Ануни.

Полковник Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон Гордон в интервью 24 Каналу рассказал, что стремление Украины вступить в НАТО, вероятнее всего, не реализуется в краткосрочной перспективе. Однако вступление в Европейский Союз он считает очень реальным. Бывший военный называет членство Украины в ЕС – мощной гарантией безопасности, которая по значению уступает разве что Североатлантическому альянсу. Гордон считает, если удастся заключить соглашение, чтобы как можно быстрее интегрировать Украину в ЕС, это было бы выгодно всем.

