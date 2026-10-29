За каждую жертву атак должны гореть российские объекты ВПК, – Буданов обратился к партнерам

Буданов обратился к партнерам после российских атак / Офіс Президента
29 октября Россия нанесла удары по нескольким городам Украины. В Офисе Президента заявили, что за каждую жертву должны гореть объекты российского военно-промышленного комплекса, а остановить террор способна сила Украины и ее партнеров.
Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил в телеграм-канале.
Призыв к партнерам
Российские атаки демонстрируют истинное нежелание Москвы искать пути к завершению войны. По словам Буданова, именно террор в отношении гражданского населения является реальным "аргументом" российской стороны на переговорах.
Глава ОП подчеркнул, что прекратить ежедневные убийства в центре Европы от бомб, дронов и ракет поможет ответ силой Украины и ее партнеров.
За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты ВПК, уничтожаться сама способность Москвы осуществлять агрессию
Он призвал партнеров достойно ответить на российский террор. То, что способно приблизить мир, по словам Буданова, – это дальнобойное оружие, лишающее Россию возможности вести войну, и средства противовоздушной обороны для Украины.
Прогнозы
Последствия российских атак
Напомним, 29 октября российские войска нанесли очередные удары по гражданской инфраструктуре нескольких украинских городов. В частности, враг атаковал реактивным дроном железнодорожный вокзал в Днепре. В результате погибли 13 человек и еще 10 пострадали.
Кроме того, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Изюме. В результате вражеского удара ранения получили как минимум пять человек. Под завалами продолжают искать людей.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии