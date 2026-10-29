За каждую жертву атак должны гореть российские объекты ВПК, – Буданов обратился к партнерам

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил в телеграм-канале.

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Призыв к партнерам

Российские атаки демонстрируют истинное нежелание Москвы искать пути к завершению войны. По словам Буданова, именно террор в отношении гражданского населения является реальным "аргументом" российской стороны на переговорах.

Глава ОП подчеркнул, что прекратить ежедневные убийства в центре Европы от бомб, дронов и ракет поможет ответ силой Украины и ее партнеров.

За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты ВПК, уничтожаться сама способность Москвы осуществлять агрессию– подчеркнул Буданов.

Он призвал партнеров достойно ответить на российский террор. То, что способно приблизить мир, по словам Буданова, – это дальнобойное оружие, лишающее Россию возможности вести войну, и средства противовоздушной обороны для Украины.

Последствия российских атак

Напомним, 29 октября российские войска нанесли очередные удары по гражданской инфраструктуре нескольких украинских городов. В частности, враг атаковал реактивным дроном железнодорожный вокзал в Днепре. В результате погибли 13 человек и еще 10 пострадали.

Кроме того, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Изюме. В результате вражеского удара ранения получили как минимум пять человек. Под завалами продолжают искать людей.