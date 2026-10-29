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За кожну жертву атак мають горіти російські об'єкти ВПК, – Буданов звернувся до партнерів

Дарія Черниш
Атака по Україні 29 жовтня

Буданов звернувся до партнерів після російських атак / Офіс Президента

Росія 29 жовтня завдала ударів по кількох містах України. В Офісі Президента заявили, що за кожну жертву мають горіти об'єкти російського військово-промислового комплексу, а зупинити терор здатна сила України та її партнерів.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив у телеграм-каналі.

 
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Заклик до партнерів

Російські атаки показують справжнє небажання Москви шукати шляхи до завершення війни. За словами Буданова, саме терор цивільного населення є реальними "аргументами" російської сторони на переговорах.

Очільник ОП наголосив, що припинити щоденні вбивства в центрі Європи від бомб, дронів та ракет допоможе відповідь силою України та її партнерів.

За кожну жертву в Україні мають горіти російські об'єкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію– підкреслив Буданов.

Він закликав партнерів гідно відповісти на російський терор. Те, що здатне наблизити мир, за словами Буданова, – це далекобійна зброя, щоб унеможливити здатність Росії вести війну, та засоби протиповітряної оборони для України.

Прогнози

Чи дозволять Маск і Білий дім використовувати Starlink для ударів по Росії?

Чи дозволять Україні використовувати Starlink для ударів по Росії?

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1дн : 05год : 57хв
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Наслідки російських атак

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали чергових ударів по цивільній інфраструктурі кількох українських міст. Зокрема, ворог атакував реактивним дроном залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок цього загинули 13 людей і ще 10 постраждали.

Крім того, окупанти скинули керовану авіабомбу на житлову п'ятиповерхівку в Ізюмі. Унаслідок ворожого удару щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Під завалами продовжують шукати людей.

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