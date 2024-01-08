Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона объяснил, в каких случаях некоторые российские ракеты не достигают своих целей.

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Юрий Игнат рассказал подробности утренней атаки

Представитель Воздушных сил напомнил, что силы ПВО сбили 18 крылатых ракет из 24. Еще 51 ракета, это ракеты, которые можно сбивать только особыми средствами, такими как Patriot. Этими ракетами противник бил в основном по восточным регионам: Харьковская область, Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровщина.

Иногда российские ракеты уничтожаются сами

Днем пресс-секретарь ПС рассказал, что некоторые ракеты, которые не были сбиты, все равно не достигли своих целей. Вечером во время национального телемарафона Игнат объяснил, что это значит.

Мы не хотим информировать врага и без детализации. Но иногда ракеты бывают теряющими радиолокационную привязку к своей цели, срабатывают самоликвидаторы, бывают падают просто в другом месте, чем планировалось. Это и называется, что не достигли своих целей,

– сказал Юрий Игнат.

Он напомнил, что случаи, когда ракета не достигает своей цели и падает в другой мощи, мы уже видели на видео в виде полу уничтоженной российской деревни, где упала крылатая ракета. Именно поэтому враг чаще всего запускает ракеты над морем.

Таких случаев, пожалуй, больше, чем мы видим на видео. Не зря оккупанты запускают ракеты над Каспийским морем, потому что есть вероятность не схождения ракеты, что она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову.

– отметил представитель ПС.

Игнат отметил, что такие случаи уже были в Белгороде с КАБами и Крылатыми ракетами.

Утром 8 января Россия атаковала Украину 58 воздушными средствами. Среди них было 8 "Шахедов", которые украинские защитники успешно уничтожили, а также ракеты разных типов: