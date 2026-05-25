Оккупанты якобы вколотили вторым "Орешником" по ВОТ Донетчины: что говорят в Воздушных силах

В сети распространяется информация, что в ночь на 24 мая оккупационные войска выпустили на Украину 2 "Орешника". Впрочем, в Воздушных силах ВСУ пока официально подтвердили только один запуск.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Смотрите также В Харькове прогремел взрыв: на город летела скоростная цель

Второй пуск "Орешника": детали

В сети пишут, что во время массированного обстрела Украины в ночь на 24 мая Россия выпустила две ракеты "Орешник". Пуск первой, по данным мониторинговых каналов, мог состояться около 1:00, однако подтверждений попаданий сначала не было – поэтому такая информация задавалась сомнительной.

Впрочем впоследствии появились предположения, что одна из ракет якобы могла попасть на ВОТ Донецкой области – в районе Авдеевки или Ясиноватой. Также не исключается, что удар мог быть по позициям российских войск.

В свою очередь Юрий Игнат сообщил, что пока официально подтверждается только один запуск. Тогда как информация о возможном втором запуске пока отсутствует.

По его словам, в случае появления новых данных – появится официальное сообщение. Также он добавил, что сейчас нет подтвержденной информации о возможных поражений "Орешником" позиций российских войск.

Враг массированно атаковал Украину

В ночь на 24 мая оккупанты выпустили на Украину 90 ракет, в том числе:

"Орешник" из Капустиного Яра в Астраханской области;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области;

3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" из Крыма и Курской области;

30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Брянска, Курска и Крыма;

54 крылатых ракет Х-101/ Искандер-К/ Калибр из Вологодской, Курской областей и акватории Черного моря.

Также той ночью на украинские города летело 600 ударных дронов различных типов.