К сожалению, есть погибшие и раненые. Владимир Зеленский показал жуткие последствия преступных действий Кремля.

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Россия в очередной раз атаковала Украину

После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война,

– написал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что за прошедший вечер и ночь армия России нанесла удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам.

Он указал, что в Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины – больница имени Мечникова – и обычные жилые дома. К сожалению, есть трое погибших, и среди них ребенок.

В Киеве этот удар противника унес жизнь девочки – ей было всего 14 лет. Президент выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что есть много раненых в результате этих ударов. По словам президента, всем им оказали необходимую помощь.

"Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника – Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, который способен заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", – резюмировал лидер.

Последствия российской атаки на города Украины / Фото ГСЧС