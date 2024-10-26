На жаль, є загиблі та поранені. Володимир Зеленський показав моторошні наслідки злочинних дій Кремля.

Дивіться також Вранці ворог атакував "Шахедами" Житомирщину: в ОВА розповіли про наслідки

Росія вкотре атакувала Україну

Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна,

– написав президент України.

Зеленський підкреслив, що за минулий вечір і ніч армія Росії завдала ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших наших регіонах.

Він вказав, що в Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. На жаль, є троє загиблих, і серед них дитина.

В Києві цей удар противника забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Президент висловив співчуття рідним та близьким. Він зазначив, що є багато поранених внаслідок цих ударів. За словами президента, усім їм надали необхідну допомогу.

"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", – резюмував лідер.

Наслідки російської атаки на міста України / Фото ДСНС