Зранку 26 жовтня Росія атакувала Житомирщину. У Житомирській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки обстрілу.

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Була пожежа

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що під час ворожої атаки на Житомирщині уламками ударного дрона типу "Шахед" пошкоджено господарську будівлю. Там зайнялась пожежа.

Він уточнив, що, на щастя, силами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Він також висловив вдячність рятувальникам і нашим оборонцям неба за ефективну роботу.

Вночі також атакували й Київську область. Там займалось кілька пожеж, а також постраждала дитина. У Солом'янському районі Києва ворожий дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина 2009 року народження.

Також там є постраждалі. Росія постійно атакує Україну з повітря. Часто цілями стають саме об'єкти цивільної інфраструктури.