Вночі проти 26 жовтня Росія атакувала Ірпінь та не тільки. У ДСНС розповіли про наслідки цього обстрілу.

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Постраждали й інші міста

Внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, а також рятувальники ліквідували 2 пожежі

Зокрема, у Ірпені через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. Пожежники змогли ліквідувати займання.

У Бориспільському районі пошкодили приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Внаслідок атаки постраждала дитина 2011 року народження. Також там відомо про жертву. Вона померла у лікарні.

На Обухівщині вогнеборці ліквідували загоряння крівлі житлового будинку. Вночі Росія також атакувала Київ ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерхівку у Солом'янському районі там спалахнула пожежа. Крім цього, загинула дитина 2009 року народження.

Росія постійно атакує Україну дронами. Часто цілями стають саме цивільні об'єкти.

Наслідки обстрілу Київщини / Фото ДСНС України