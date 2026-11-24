Об угрозе сообщили в Воздушных силах. 24 Канал информирует, что нам известно на данный момент.

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Обстрел Киева произошел ночью 24 ноября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 24 ноября ночью в 02:01. В это время к столице направлялись реактивные дроны российской армии, в частности со стороны Броваров.

Через несколько минут киевляне услышали взрывы и работу сил Противовоздушной обороны. Местные мониторинговые сообщества отмечали, что БПЛА пытаются атаковать энергетические объекты.

О последствиях обстрела врага подробной информации власти пока не публиковали. Обстрел Украины продолжается, угроза не миновала и для Киева.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером 23 ноября 3 района Киева оказались под воздушным ударом России. Уже известно, что тогда ранения получили 5 человек, также повреждены жилые дома.