Тысячи "Шахедов": Корецкий ответил, сколько реактивных БПЛА может запустить Россия в ноябре

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя подготовку страны к сложному отопительному сезону.

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Что еще Россия применяет против Украины?

По его словам, масштабы российских атак растут. Для сравнения: в августе Россия запустила около 530 реактивных "Шахедов", тогда как в ноябре, учитывая текущую динамику, их количество может вырасти до 6,5 тысячи.

Корецкий подчеркнул, что эти дроны – лишь часть воздушных угроз. Россия также регулярно применяет управляемые авиабомбы, баллистические и другие ракеты, а также FPV-дроны на оптоволокне.

Премьер-министр обратил внимание, что интенсивность российских атак растет не только за счет реактивных беспилотников. В частности, Россия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре, мостам и предприятиям.

По словам Корецкого, только в Херсонской области ежедневно происходит около тысячи атак. Речь идет о FPV-дронах, управляемых авиабомбах и реактивных беспилотниках.

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Он подчеркнул, что из-за постоянных ударов украинская инфраструктура подвергается повреждениям и разрушениям. Поэтому власти сосредоточены не только на защите объектов, но и на максимально быстром восстановлении тех, которые невозможно полностью обезопасить.

В частности, для критически важной инфраструктуры предусматривается альтернативное и резервное электроснабжение. В качестве примера Корецкий привел Днепр, где из-за повреждений подстанций уже дважды возникали масштабные перебои с электроснабжением. В то же время критическая инфраструктура продолжала работать благодаря резервному питанию.

Напомним, Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников и накапливать их для атак на Украину зимой. По данным советника президента по оборонным технологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова, оккупанты производят до 3 тысяч "Шахедов" в месяц.